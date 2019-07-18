Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 16 ölü, 51 yaralı (2)

VALİ BİLMEZ: 67 KİŞİ BU MİNİBÜSE SIĞDIRILMIŞ

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Bilmez, meydana gelen kaza ile ilgili son bilgileri açıkladı. Vali Bilmez, kazada ölü sayının 16'ya yükseldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Maalesef elim kazada ölen kişi sayımız 16, yaralı sayısı da 51. Yaralıların hepsi hastanelere taşındı. 22 yaralımız da bu hastanede tedavi görüyor. 23'ü de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Araştırma Hastanesi'nde, diğer yaralılar da özel hastanelerde tedaviye alındı. Durumu normal olanlar da var, durumu ağır olanlar da var. Aralarında kadın ve çocuklar da var. Umarım yaralılardan ölen olmaz. Allah'tan hepsine acil şifalar diliyorum. Erçek bölgesinde Yayla dağı yollarını kullanan düzensiz göçmen taşıyan bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu kaza meydana gelmiş. Aracın sürücüsü olay yerinde ölmüştür. Sürücü Gökhan Sırma, Gürpınar Güzelsu nüfusuna kayıtlı 1995 doğumlu. Daha önce de kaçak göçmen taşımaktan dolayı hakkında işlem yapılmış biri. Ölenlerden 5'i çocuk. 67 kişi bu minübüse sığdırılmış. Bu minibüsler normalde 17-18 kişilik. Koltukları da sökülmüş" dedi.

