Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı

Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı (2)AFGANİSTAN UYRUKLU YARALI, KAZAYI ANLATTIVanın Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi'nde, kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 41 kişinin de yaralandığı kazada...

28.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:35
Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı (2)
AFGANİSTAN UYRUKLU YARALI, KAZAYI ANLATTI
Vanın Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi'nde, kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 41 kişinin de yaralandığı kazada yaralanan ismi öğrenilmeyen Afganistan uyruklu göçmen, olay anını anlattı. Afganistan uyruklu vatandaş, "Minibüste 42 kişi vardı. Yurda yasa dışı yollarla giriş yaptık. Jandarmaya yakalanmamak için de bir minibüs bizi Muradiye ilçesinden aldı. Kontrol noktalarına yakalanamamak için mahalle yolunu kullandık. Bizi taşıyan minibüs mahalle yolunda karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Ben de kazada yaralandım. Ayağım çok ağrıyor. Beni tedavi için Van'a götürecekler" dedi. Van’da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Muradiye, Van, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Esed’in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Dünya
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Ekonomi
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım ’Bana bir şey olmaz’ dedim, oldu Sağlık
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı Güncel
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Ekonomi
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
YKS’ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi Güncel
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Magazin
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti Ekonomi
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Haberler››Güncel››Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:33: Son dakika haberi: Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haber 14:33: Büyükkılıç'tan belediye personeline "pandemi" teşekkürü - Haber 14:32: Sakarya'da YKS'nin "Alan Yeterlilik Testi" oturumu sona erdi - Haber 14:32: Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD İnsan Ticareti Raporu'na tepki - Haber 14:31: Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu Açıklaması - Haber 14:19: Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı - Haberler 12:14: Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi - Haber 11:54: Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu - Haber 11:45: Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı - Haber 11:20: Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak - Ekonomi