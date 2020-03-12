Van'da kaçak ilaç operasyonu
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde 940 cinsel uyarıcı kaçak ilaç bulundu.
12.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:52
Van 'ın İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde 940 cinsel uyarıcı kaçak ilaç bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent merkeziyle ilçelerinde kaçak ticaretin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerinde arama yaptı.
Aramada, cinsel uyarıcı 940 ilaç ele geçirildi.
İş yeri sahibi N.B. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent merkeziyle ilçelerinde kaçak ticaretin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerinde arama yaptı.
Aramada, cinsel uyarıcı 940 ilaç ele geçirildi.
İş yeri sahibi N.B. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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