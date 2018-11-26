Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Edremit, İpekyolu
ve Tuşba
ilçelerinde düzenlenen operasyonda 28 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Tuşba ilçesi Gölyazı
Mahallesi'nde park halindeki bir araçta 12 bin 250 paket, İpekyolu Karpuzalan Mahallesi'nde uygulama noktasında bir araçtan 9 bin 200 paket ile Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde bir araçta 6 bin 600 paket olmak üzere 28 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan M.Ü, H.G. ve S.Ü'nün cezai işlemlerin ardından serbest bırakıldıkları kaydedildi.
İpekyolu,Edremit
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:20