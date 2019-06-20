20.06.2019 16:39
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Van'da kaçakçılık operasyonu

Van

Van'ın Saray, Özalp, Erciş ve Çaldıran ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ınSaray,Özalp,ErcişveÇaldıranilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak sigara, tütün, akaryakıt ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, teknik takip sonucuSaray,Özalp,ErcişveÇaldıranilçelerinde 19 adrese eş zamanlı kaçakçılık operasyonu düzenledi.
Operasyonda 24 bin paket sigara, 11 bin 290 av tüfeği fişeği, 250 kilo tütün ve 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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