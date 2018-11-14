Van'da Kaçakçılıkla Mücadele

Van
'ın İpekyolu
ilçesinde 2 iş yerinde yapılan aramada silah ve mühimmat bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şerefiye
Mahallesi'nde 2 iş yerine operasyon düzenledi.
Aramada 5 ruhsatsız tabanca, otomatik tüfek, 2 tüfek namlusu, 301 fişek, 175 havai fişek, 3 bin torpil, 2 pala (kesici alet), kama ve 240 paket kaçak sigara ele geçirildi.
S.A, Z.N, M.K. ve O.D. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Kaçakçılıkla Mücadele,Van
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:11