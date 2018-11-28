Van'da Kaçakçılıkla Mücadele

Van
'nın İpekyolu
ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçelerde haksız kazanç sağlamaya çalışan kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Bahçıvan Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yapıldı.
Aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili A.E. isimli zanlı hakkında işlem yapıldı.
İpekyolu,Van
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:59