Van'da Kaçakçılıkla Mücadele

Van
'da 19 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çaldıran
ilçesi Yukarı Gülderen Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında "dur" ihtarına uymayan minibüsü kısa süre sonra durdurdu.
Minibüsteki aramada, 13 bin 180 paket sigara bulundu. Saray
Çaybağı Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında şüphe üzerine durdurdukları kamyonette yaptıkları aramada 5 bin 420 paket sigara ele geçirdi.
Her iki olayda da sürücüler gözaltına alındı. Muradiye
Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.
Otobüsteki bir yolcunun şüpheli hareketleri üzerine valizini arayan jandarma, bin 370 paket kaçak sigara buldu.
Şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.
Çaldıran, Jandarma, Van, Güncel
Kaynak: AA