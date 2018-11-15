Van'da "Kadın Girişimciliği ve Kooperatifçilik" Semineri

15 Kasım 2018 Perşembe 16:02



15 Kasım 2018 Perşembe 16:02

Tuşba Belediyesi tarafından "Kadın Girişimciliği ve Kooperatifçilik" konulu eğitim semineri verildi.Tarım İl Müdürlüğü İnci Kefali Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde kooperatifçiliğin kadın iş gücünün artırılması konusunda önemli rol oynadığına dikkat çekildi.Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, programda yaptığı konuşmada, kadınların üretim noktasında en iyi yerde olmaları gerektiğini söyledi.Düzenlenen kurslara katılan kadınların el emeği göz nuru ürünlerini kooperatiflerle pazarlayabileceğini ifade eden Özgökçe, "Kadınlar artık İŞKUR'un önünde bekleyen değil, işveren olacak. Bunun ilk adımını 2014 yılında kadınlarımıza mesleki kurslar vererek başlattık. Bu sayede ilk önce üretmeyi öğreneceğiz. Bundan sonra üreteceksiniz ve kimseye muhtaç olmadan ürünlerinizi bütün dünyaya ihraç eden bir duruma geleceksiniz." diye konuştu.Program, Ticaret Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire Başkanı Naide'nin yaptığı sunumun ardından sona erdi.Programa, Tarım İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van İŞKUR İl Müdürü Salih Serçe, Ticaret İl Müdürü Murat Keremoğlu ve kadın girişimciler katıldı.