Haberler » Güncel » Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı

Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı

Van'da, Vali Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in katılımıyla kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

06.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:28Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı
Van'da, Vali Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in katılımıyla kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Valilik Ali Paşa toplantı salonunda İl Müdür Vekili Abidin Göksoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve eylem planları, kadın kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla ilgili konular ele alındı.
Göksoy, toplantıda, kadın kooperatiflerinin kurulması ve güçlendirilmesi ile Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi İl Eylem Planları hakkındaki çalışmaları anlattı.
Bilmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün kadınlara yönelik çalışmalara destek vereceğini ifade etti.
Toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan eylem planlarıyla ilgili kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Emin Bilmez, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:42 Gökçeada-Kabatepe hattında lodos nedeniyle sefer iptali
10:42 Öğrenci servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi
10:37 Maltepe Belediyesinden Anıtkabir'e ziyaret
10:37 Dadaş Ortaokulu'nda farkındalık etkinliği
10:42 Buzağı kayıplarına karşı 'ultrason ve suni tohumlama' projesi
10:24 Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
10:24 Dün açıklanan enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisine ek zam göründü
10:18 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
10:05 Kiracılar için tavan zam oranı yüzde 16,81'i geçemeyecek
09:56 Cumhurbaşkanlığı'ndan teknoloji bağımlılığına dikkat çeken paylaşımda bulunuldu: Nomofobiye karşı bilinçlenelim
6.11.2019 10:43:18