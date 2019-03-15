Van'da Kamu Personeline Elektronik İhale Eğitimi

Van
Büyükşehir Belediyesince il genelindeki kamu kuruluşlarında görevli personele "Elektronik ihale mevzuat eğitimi" verildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Valiliğinin desteği ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) toplantı salonunda düzenlenen e-ihale mevzuat eğitim programına, kamu kuruluşlarında görevli personel katıldı. Kamu İhale Kurumu
Başkanlığınca görevlendirilen Niyazi Akbaşlı ve Osman Kılıç
tarafından verilen eğitim seminerinde konuşan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Adnan Ergenç, teknolojideki yenilikleri takip ederek sürekli eğitimler düzenlediklerini söyledi.
Van, Güncel
Kaynak: AA