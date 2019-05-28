Van'da kamyon devrildi: 2 yaralı

Van
'ın Gürpınar
ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Mevlüt Bardakçı yönetimindeki 34 AJ 1391 plakalı kamyon, Köprüler Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.
Araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Bardakçı ile yanındaki Yunus Bozkurt, AFAD
ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
UMKE ve jandarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gürpınar
, Van
, Güncel
Kaynak: AA