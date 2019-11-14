Haberler » Güncel » Van'da kamyonette 6 kilogram eroin ele geçirildi - Haber

Van'da kamyonette 6 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

14.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:57
'ın ilçesinde bir kamyonette 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki devriyeleri sırasında, park halinde bulunan kamyonette şüphe üzerine arama yaptı.
Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada, aracın bagajında 11 paket halinde 6 kilo 60 gram eroin bulundu.
Olayla ilgili olarak E.E, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.
Van'da kamyonette 6 kilogram eroin ele geçirildi

İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:52 Rusya'da bir kişi kelepçelendiği radyatörü koparıp karakoldan kaçtı
11:47 '7 Güzel Adam'a vefa gecesi
11:52 İzmir satsuma cinsi mandalinada, hasat zamanı
11:52 İzmir buca'da, orman alanındaki 4 kaçak yapı yıkıldı
11:52 Hakkari'ye 15 milyonluk kayak tesisi tamamlandı
11:34 Ölü bulunan eski İngiliz subayının eşine yurt dışına çıkış yasağı kondu
11:10 Habertürk sunucusunu zora sokan kavga! Apar topar yayını kestirdi
11:08 Pes dedirten sapıklık! Eşeğin cinsel organını iple bağladılar
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
10:22 Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu
10:23 Yunanistan, tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste 'Ülkeye giremez damgası' vurdu
11:49 Ettehiyyatü duası okunuşu nasıldır? Tahiyyat duası anlamı nedir? Ettehiyyatü duası dinle!
11:35 22. yüzyıl ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Yüzyıl hesaplama
14.11.2019 11:54:11