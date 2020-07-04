Van'da kamyonette 'Bozo' ile yapılan aramada metamfetamin ve afyon sakızı ele geçirildi

Van'da kamyonette 'Bozo' ile yapılan aramada metamfetamin ve afyon sakızı ele geçirildiVAN'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada 2 kilo 675 gram metamfetamin, 1 kilo 430 gram afyon sakızı ele geçirildi.

04.07.2020 13:32 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:38
Van'da kamyonette 'Bozo' ile yapılan aramada metamfetamin ve afyon sakızı ele geçirildi
VAN'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada 2 kilo 675 gram metamfetamin, 1 kilo 430 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüpheli gördükleri kamyoneti durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile birlikte yapılan aramada; aracın torpido gözünün arka kısmında doğal boşluklara gizlenmiş 6 paket halinde 2 kilo 675 gram metamfetamin, 2 paket halinde toplam 1 kilo 430 gram afyon sakızı ile bin 900 lira para ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili araç sürücüsü M.Ö. ile yanında bulunan E.B., B.B. ve N.B. gözaltına alındı. N.B. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Van’da kamyonette ’Bozo’ ile yapılan aramada metamfetamin ve afyon sakızı ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Narkotik, Van, Güncel, Haber
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