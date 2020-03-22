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Van'da kapatılan canlı hayvan pazarı, dezenfekte edildi

Van'da kapatılan canlı hayvan pazarı, dezenfekte edildiVAN'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla geçici olarak kapatılan, İpekyolu ilçesindeki bölgenin en büyük canlı hayvan pazarında, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte çalışması yapıldı.

22.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:35
Van 'da kapatılan canlı hayvan pazarı, dezenfekte edildi
VAN'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla geçici olarak kapatılan, İpekyolu ilçesindeki bölgenin en büyük canlı hayvan pazarında, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte çalışması yapıldı.
Dünyada yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında, 34 bin metrekare alanda bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyüğü olan, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'ndeki Canlı Hayvan Pazarı da dün geçici süreyle kapatıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla ikinci emre kadar kapatılan canlı hayvan pazarı, yıkandıktan sonra Sağlık Daire Başkanlığı ekiplerince dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığı Mezbahalar Şube Müdürlüğü'ne bağlı canlı hayvan pazarına gelen 3 kişilik ekip, 2 veterinerin kontrolünde ilaçlama yaptı. Mezbahalar Şube Müdürlüğü Emre Ergenç, "Hayvan pazarında ilaçlama çalışması devam etmekte olup, pazarın temizliği açılana kadar sürekli yapılacaktır. Bu aşamada vatandaşlarımızın da belediyemize destek olmalarını bekliyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Veterineri Hamdullah Okçu ise hayvan pazarında yapılan dezenfekte çalışmalarını yerinde denetlediklerini belirterek, "Burada gerekli önlemler alındıktan sonra ilaçlama çalışması yapılıyor. Burası büyük ve insan topluluklarının olduğu bir yer olduğu için Covit-19 salgınından dolayı geçici bir süreyle ikinci bir emre kadar burası kapatıldı. Buradaki ilaçlama çalışmaları biz veteriner hekimlerin kontrolünde yapılıyor" diye konuştu. Van’da kapatılan canlı hayvan pazarı, dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

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Van'da kapatılan canlı hayvan pazarı, dezenfekte edildi
Etiketler : Doğu Anadolu Bölgesi, İpekyolu, Van, Güncel

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