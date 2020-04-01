Van'da kar etkili oldu
Van'ın Başkale ilçesinde, kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
01.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:52
Van 'ın Başkale ilçesinde, kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Başkale ilçesinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.
Nisan ayının ilk gününde yağan kar nedeniyle yollarda yürümekte zorlanan ilçe sakinleri, araçlarının üzerinde, ev ile iş yerlerinin önündeki karları temizledi.
Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreyi bulduğu ilçede, Van-Hakkari kara yolundaki 2700 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Başkale ilçesinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.
Nisan ayının ilk gününde yağan kar nedeniyle yollarda yürümekte zorlanan ilçe sakinleri, araçlarının üzerinde, ev ile iş yerlerinin önündeki karları temizledi.
Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreyi bulduğu ilçede, Van-Hakkari kara yolundaki 2700 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Kaynak: AA