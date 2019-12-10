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Van'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açılıyor

Van'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 27 yerleşim biriminin yolu açıldı.

10.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:28Van'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açılıyor
'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 27 yerleşim biriminin yolu açıldı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele ekipleri, iki gündür kent merkezi ve yüksek yerleşim yerlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 33 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışma yürüttü.
Bahçesaray, Gürpınar ve Başkale ilçelerine bağlı mahallelerde 27 yerleşim biriminin yolunu açan ekipler, 6 mahallede de çalışmalarını sürdürüyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği bildirildi.
Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sisin beklendiği aktarılan açıklamada, hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı belirtildi.
Açıklamada, il merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının Hakkari'de 7, 'de 6, Van'da 5 ve Muş'ta 3 derece olacağı belirtildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesi de dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Bitlis, Van, Güncel

Kaynak: AA

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