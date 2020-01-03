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Van'da kar temizleme çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

03.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:43 Van'da kar temizleme çalışması
Büyükşehir Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde etkili olan ve yüksek kesimlerde hala etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte 164 iş makinesi ve 530 personelle çalışma başlatan Van Büyükşehir Belediyesi, mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gündüz trafiğin yoğun olduğu İki Nisan, Maraş ve Hacıbekir caddelerinde gece saatlerinde kar temizleme çalışması yapılırken, gece boyu ana arterlerde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapıldı. Mahallelerde de çalışmalarını sürdüren ekipler, Tuşba ilçesi Topaktaş Mahalle yolunda mahsur kalan okul servisini de kurtardı.

Öte yandan; Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerinde gece boyu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 20 mahalle ve 55 mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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