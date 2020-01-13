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Van'da kar temizleme çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.

13.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:46Van'da kar temizleme çalışması
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışının ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım, Fen İşleri ve Park Bahçeler Daire başkanlıklarına bağlı 580 personel, 164 iş makinesi ile kent genelinde kar temizleme çalışmaları yürütülüyor. Kar yağışının sürmesine rağmen Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta çalışmalarını yürüten ekipler, ana arterlerde de kaldırım temizleme çalışması yapıyor. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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