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Van'da kar ulaşımı aksattı

Van'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 33 yerleşim biriminin yolu kapandı.

09.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:06Van'da kar ulaşımı aksattı

'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 33 yerleşim biriminin yolu kapandı.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.


'da 26, 'da 5 ve 'de 2 yerleşim yerinin yolu kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürüyor.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının beklendiği bölgede önemli bir değişiklik görülmeyecek, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.


Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 5, Hakkari'de 6, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 4 derece olması tahmin ediliyor.


Bahçesaray, Gürpınar, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: AA

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