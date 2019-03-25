Van'da Kar ve Tipi Bahçesaray Yolunu Ulaşıma Kapattı

Van
'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşım güçlükle sağlanırken, Van- Bahçesaray
yolu ulaşıma kapandı.
Van'da dün akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Van- Hakkari
karayolu ile Çaldıran- Doğubayazıt
karayolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere
Geçidi'nde araçlar kontrollü seyrederken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından da çalışmaların aralıksız yürütüyor. Öte yandan, Van-Bahçesaray karayolunun da kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşıma kapandı. - VAN
Hakkari, Bahçesaray, Kar, Van, 3. Sayfa
Kaynak: İHA