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Van'da kar yağışı

Van'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

09.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:01Van'da kar yağışı
'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Van'da sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 'da 5, Başkale'de 2 ve Gürpınar ilçesinde 26 olmak üzere toplam 33 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından bir gün öncesinden kar yağışı ile ilgili vatandaşlar bilgilendirilirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı ve sıcaklığın bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği ifade edilmişti.

Kar yağışının Van'a geç yağdığını dile getiren vatandaşlar ise, yağışların hem mikropları öldürme hem de ekinler açısından faydalı olduğunu söylediler. - VAN

Bahçesaray, Sabah, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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