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Van'da kar yağışı iranlı turistler için eğlence kaynağı oldu

VAN'da, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yeni yıl tatili için kente gelen İranlı turistler, karın tadını çıkardı.

02.01.2020 01:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 01:48
VAN'da, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yeni yıl tatili için kente gelen İranlı turistler, karın tadını çıkardı. Bazı turistler lapa lapa yağan karın altında gezerken, kimisi de kartpostallık görüntülerin oluştuğu parklarda cep telefon kameralarıyla selfie çektirip, o anları ölümsüzleştirdi.
kent merkezinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Aniden yağan kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Karın keyfini çıkartmak isteyen aileler, çocuklarıyla birlikte dışarı çıkıp, kartopu oynadı. Bazı kişiler de yaptıkları kardan adamın yanında hatıra fotoğraf çektirdi. Yılbaşı tatili için kente gelen İranlı turistler ise kartpostallık görüntülerin oluştuğu parklarda cep telefonları ile selfie çekip, o anları ölümsüzleştirdi.
Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte, yolların kapanmaması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iş makineleri gece geç saatlere kadar kar temizleme çalıması yaptı.
Van'da kar yağışı iranlı turistler için eğlence kaynağı oldu

Van, Güncel

Kaynak: DHA


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