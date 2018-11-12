Van'da Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji 14. Van
Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceğini bildirdi.
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre yarın ülkemizin kuzey kesimlerinin, çarşamba gününden itibaren de genelinin Karadeniz
üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte, Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Bu haftanın ikinci yarında en yüksek hava sıcaklıklarının Erzurum
'da 1-2, Ankara
'da 6-7, İstanbul
'da 9-10, İzmir
'de 11-12, Antalya
ve Adana
'da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıklar ise yurdumuzun iç kesimlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sıcaklık düşmesinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN
Van
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:12