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Van'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Van'da kar yağışı ve sis etkili oluyor Van'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi.

30.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:15
Van 'da kar yağışı ve sis etkili oluyor
VAN - Van'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi.
Sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde sisle birlikte etkisini gösterdi. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrediyor.
(EKİP-ŞAK-Y) Van’da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Yerel

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Van'da kar yağışı ve sis etkili oluyor
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