Van'da karantina süresi dolan 143 kişi, evlerine gönderildi

Van'da karantina süresi dolan 143 kişi, evlerine gönderildiSUUDİ Arabistan'dan koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye getirildikten sonra Van'daki yurda yerleştirilen, 3'ü çocuk 143 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin ardından memleketlerine uğurlandı.

18.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:14
Van'da karantina süresi dolan 143 kişi, evlerine gönderildi
SUUDİ Arabistan'dan koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye getirildikten sonra Van'daki yurda yerleştirilen, 3'ü çocuk 143 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin ardından memleketlerine uğurlandı.
Suudi Arabistan'dan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen 143 kişi, Van'da Süleyman Şah Yurdu'na yerleştirildi. Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürelerinin sona ermesinin ardından bu sabah kendileri için ayarlanan otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kızılay ile sağlık ve polis ekipleri, 143 kişiyi uğurladı. Yurt binasından çıkanlara, görevliler tarafından seyahat belgeleri verilirken, valiz ve bavulları dezenfekte edildikten sonra otobüslere binmeleri sağlandı. Karantina sürecinin çok iyi geçtiğini belirten kişiler, kendileriyle ilgilenen görevlilere teşekkür etti. Van’da karantina süresi dolan 143 kişi, evlerine gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Karantina, Van, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26’ya yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye’nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Haberler››Güncel››Van'da karantina süresi dolan 143 kişi, evlerine gönderildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:30: Kısıtlama gününde YKS'ye girecek öğrencilere kolaylık - Haber 15:30: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haber 15:30: MSB: Deniz Kuvvetleri'ne ait 30 gemi, 25 liman ziyareti gerçekleştirecek - Haber 15:30: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Haber 15:29: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı - Haber 15:02: İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir - Haber 12:51: Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti - Haber 12:39: Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti - Haberler 10:52: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor - Haber 09:43: Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor - Ekonomi