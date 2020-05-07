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VAN'da karantinası sona eren 248 kişi memleketlerine uğurlandı

Van'da karantinası sona eren 248 kişi memleketlerine uğurlandıUMMAN'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Van'da öğrenci yurtlarına yerleştirilen 248 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

07.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:40
Van'da karantinası sona eren 248 kişi memleketlerine uğurlandı
UMMAN'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Van'da öğrenci yurtlarına yerleştirilen 248 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.
Umman'dan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen 248 kişi, Van'da Süleyman Şah ve İmam Şafii Yurtları'na yerleştirildi. Vatandaşlar 14 günlük karantina sürelerinin sona ermesinin ardından sabah saatlerinde, kendilerine tahsis edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Vatandaşları, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, Kızılay ve polis ekipleri uğurladı. Yurt binasından çıkan vatandaşlara, görevliler tarafından seyahat belgeleri verilip, valiz ve bavulları dezenfekte edildikten sonra otobüslere bindirildi.
Vatandaşlar, karantina sürecinin çok iyi geçtiğini belirterek, kendileriyle ilgilenen görevlilere teşekkür etti. VAN’da karantinası sona eren 248 kişi memleketlerine uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Van, Güncel, Haber

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