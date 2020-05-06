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Van'da karantinaya alınan 4 mahallede sağlık taraması sürüyor

Van'da karantinaya alınan 4 mahallede sağlık taraması sürüyorVAN'ın İpekyolu ilçesi'ne bağlı Ortanca Mahallesi'nde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hem vakanın çıktığı Ortanca Mahallesi, hem de Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri karantinaya alındı.

06.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:44
Van'da karantinaya alınan 4 mahallede sağlık taraması sürüyor
VAN'ın İpekyolu ilçesi'ne bağlı Ortanca Mahallesi'nde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hem vakanın çıktığı Ortanca Mahallesi, hem de Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahallelere giriş çıkışlara izin vermezken, sağlık ekiplerinin mahallelerdeki sağlık taraması devam ediyor.
Merkez İpekyolu İlçesi'nin Ortanca Mahallesi'nde iki ayrı aileden 6 kişinin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunu üzerine mahallede kapsamlı bir tarama yapılırken, bu mahallede kurulan taziyeye katılan ve testleri pozitif çıkan kişilerle temas kuran kişilerin yaşadığı Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleri de İpekyolu İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Ortanca Mahallesi'nde yasağa rağmen taziye kurulmasına izin veren vatandaşlar ile Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma kapsamında Muhtar Yönten, İpekyolu Kaymakamlığı tarafından ihmali olduğu gerekçesiyle görevden alındı.
4 mahallenin karantinaya alınmasının ardından jandarma ekipleri mahalle girişlerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Mahallelere giriş çıkış olmazken, sağlık ekiplerinin de bu mahallelerde sağlık taraması sürüyor. Van’da karantinaya alınan 4 mahallede sağlık taraması sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, İpekyolu, Van, Güncel, Haber

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