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Van'da karantinaya alınan mahallelerdeki 270 aileye gıda yardım yapıldı

Van'ın Başkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alınan 2 mahallenin sakinlerine gıda yardımı yapıldı.

03.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:44
Van'da karantinaya alınan mahallelerdeki 270 aileye gıda yardım yapıldı
Van 'ın Başkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alınan 2 mahallenin sakinlerine gıda yardımı yapıldı.
İlçe merkezine bağlı Ilıcak ve Belliyurt mahallelerinde başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.
Giriş ve çıkışlarında jandarma ekiplerinin nöbet tuttuğu 2 mahallenin sakinlerine kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince yardım kolileri dağıtıldı.
Belliyurt Mahallesi Muhtarı Sabahattin Güner, yaptığı açıklamada, devlet yetkililerinin bu süreçte kendilerini yalnız bırakmadığı söyledi.
Mahallelerin 5 gündür karantinada olduğunu anımsatan Güner, "2 mahallemize erzak geldi. Mahallemizde yaşayan 3 bin kişi adına Cumhurbaşkanımız, valimiz ve kaymakamımıza teşekkür ediyorum." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Başkale, Van, Güncel
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