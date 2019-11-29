Haberler » Güncel » Van'da, karayollarının kar mesaisi başladı - Haber

Van'da, karayollarının kar mesaisi başladı

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları start aldı.

29.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:57Van'da, karayollarının kar mesaisi başladı
Van- karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları start aldı.

Kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinde 3 greyder, 1 kepçe ve bir tuzlama aracı ile bölgede çalışmalara başlarken, yola tedbirsiz çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı. - VAN

Bahçesaray, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:00 Tunceli AK Parti İl Başkanı Fatih Tek Açıklaması
17:00 Kırıkkale'de Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi
17:00 "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Çarşamba Buluşması" gerçekleştirildi
16:59 3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden vurdu (2)
16:54 Yazmanın sırrı okumaktan geçiyor
16:32 İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:38 Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam feci şekilde can verdi
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
29.11.2019 17:00:13