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Van'da karda mahsur kalan 17 araç kurtarıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 17 araç kurtarıldı.

10.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:26Van'da karda mahsur kalan 17 araç kurtarıldı
'ın ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 17 araç kurtarıldı.
Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.
Akşam saatlerinde Çomaklı Mahallesi yolunda karda 17 aracın mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgede yol açma çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti.
Ekipler, greyder ve kepçe yardımıyla bölgede yaptığı çalışmayla karda kalan 17 aracı yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kurtardı.
Ayrıca tipinin etkili olduğu Gürpınar, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde mahsur kalan çok sayıda araç ve vatandaş karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gölyazı, Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: AA

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