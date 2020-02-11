Van'da karda mahsur kalan 17 araç ve içindekiler kurtarıldı

VAN ve çevresinde iki gün boyunca etkili olan kar yağışı ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kentte, karda mahsur kalan 17 araç ve içindekiler kurtarıldı. İlk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği kentte, 294 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

Van 'da iki gün etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte, ilk ve orta dereceli okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi. Kar nedeniyle kent genelinde 136 mahalle ve 158 mezra yolu ulaşıma kapandı. Tuşba ilçesine bağlı Gölyazı ve Çomaklı mahallelerine dönüş yapan ve içerisinde mahalle halkının bulunduğu 17 araç, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin, 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.Bu arada, tipinin etkili olduğu Gürpınar ilçesi Öveçli Mahallesi, Muradiye ilçesi Gültepe, Adaklı mahalle yolları ve Çaldıran ilçesinde mahsur kalan çok sayıda araç ve vatandaşın imdadına da karla mücadele ekipleri yetişti.