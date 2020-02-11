Haberler » Güncel » Van'da karda mahsur kalan sağlık ekibi kurtarıldı - Haber

Van'da karda mahsur kalan sağlık ekibi kurtarıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde hasta almaya giderken kar nedeniyle yolda mahsur kalan sağlık ekibi kurtarıldı.

11.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:36Van'da karda mahsur kalan sağlık ekibi kurtarıldı
'ın ilçesinde hasta almaya giderken kar nedeniyle yolda mahsur kalan sağlık ekibi kurtarıldı.
Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

Güveçli Mahallesi yolunda hasta almaya giden sağlık ekiplerinin yolda mahsur kaldığı bilgisi üzerine karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
İş makineleriyle yolu açan ekipler, ambulansı battığı yerden çıkararak hastanın, hastaneye ulaşmasını sağladı.
Tipinin etkili olduğu bölgede yolda kalan çok sayıda araç karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 16:37:43