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Van'da kardan kapanan yollar açılıyor

VAN ve çevresinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 359 yerleşim birimine ulaşmak için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

14.01.2020 08:59 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:59Van'da kardan kapanan yollar açılıyor

VAN ve çevresinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 359 yerleşim birimine ulaşmak için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yolların açılması için 30 ekiple yapılan çalışmalarda 216 mahalle ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.

ve ilçelerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 359 yerleşim birimi yoluna ulaşmak için Büyükşehir Belediyesi, 30 ekiple karla mücadele çalışması başlattı. Yürütülen yoğun çalışma sonucunda kapanan mahalle ve mezra yolarından 216'sı yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan diğer 143 yerleşim birimi yolunun açılması için ise ekiplerin karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

Bu arada kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarında araçları kara saplanan sürücülerin imdadına belediye ekipleri yetişti. Yolların açılmasıyla çıkartılan araçlar, geldikleri güzergaha gitti.



Van, Güncel

Kaynak: DHA

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