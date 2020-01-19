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Van'da kardan kapanan yollar açılıyor

Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 131 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

19.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 19.01.2020 11:41Van'da kardan kapanan yollar açılıyor
ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 131 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte 'da 6 mahalle-42 mezra, Başkale -7 mahalle-8 mezra, Çatak'ta 4 mahalle-10 mezra ve 'da 26 mahalle-28 mezra, olmak üzere toplam 131 yerleşim yerinin yolları ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor. - VAN

Bahçesaray, Gürpınar, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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