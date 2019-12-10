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Van'da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı

Van'da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldıVan ve çevresinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yolları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

10.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:40
'da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı
Van ve çevresinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yolları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Van'ın Çaldıran, Saray, Başkale, Gürpınar ile Özalp ilçelerinde dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 33 mahalle ve mezraya ulaşımın sağlandığı yollar kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yollar, yeniden ulaşıma açıldı. Çalışma yapan ekipler, tipi nedeniyle araçlarıyla yollarda kalan sürücüleri de yardım etti. Mahalle sakinleri, yollarını kardan temizleyen ekiplere teşekkür etti.
Van'da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı

Van, Güncel

Kaynak: DHA


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