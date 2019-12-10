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Van'da 'Kariyer Zirvesi' etkinliği

Van Gönül Elçileri Topluluğu, devlet koruması altındaki çocuklarla birlikte 'Kariyer Zirvesi' etkinliğine katıldı.

10.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:57Van'da 'Kariyer Zirvesi' etkinliği
Gönül Elçileri Topluluğu, devlet koruması altındaki çocuklarla birlikte 'Kariyer Zirvesi' etkinliğine katıldı.

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki evlerde kalan 17 çocuk ve 3 bakım elemanı, Van Gönül Elçileri Topluluğu üyeleriyle birlikte Van'da düzenlenen 'Kariyer Zirvesi'ne katıldı. Aralarında CNN Türk spikeri Başak Şengül, Uzman Psikolog Cevher Sönmez, Şair ve İknatör Ceyhun Yılmaz ve 'Eğitim Adam'ın kurucusu Kağan Direl'in katıldığı etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı ve Van Gönül Elçileri Topluluğu Çocuk Hizmetleri Koordinatörü Cahit Eldemir, "Eğitimin duayen isimlerini Van'da ağırlayan ve onların kariyerleri için önem taşıyan bilgileri bizlere doğrudan aktarma imkanı da sunan böylesi bir çalışmada bizler de korumamız altındaki çocukları getirmek ve onların bu bilgilerden istifade etmelerini sağlamak istedik. Birçoğunu tanıyıp takip ettiğimiz başarılı insanlarla bugün çocuklarımızı buluşturabilmek önemli bir kazanım oldu. Umarım her birini bu toplum için değerli çalışmalar yapan iyi yerlerde göreceğiz. Bu sebeple Kariyer Zirvesini düzenleyenlere teşekkür ederim" dedi. - VAN

Gönül Elçileri, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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