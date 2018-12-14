Van'da Karla Mücadele Çalışmaları

14 Aralık 2018 Cuma 13:29



14 Aralık 2018 Cuma 13:29

Van'da kar ve tipiden kapanan yollarda çalışmalar 175 iş makinesi ve 596 personelle sürdürülüyor.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, çalışma yürütüyor.Sürüyol ve Akçaçay mahalle yolları ekiplerin çalışmasıyla açıldı.Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Serdar Tarhan, vatandaşlara sağlıklı ulaşım hizmeti sumak için aralıksız çalıştıklarını bildirdi.Karla mücadele çalışmalarını 103 iş makinesi ve 596 personelle sürdürdüklerini belirten Tarhan, şunları kaydetti:"Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Sinan Aslan'ın talimatları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gece karın yağması ile ilk etapta 160 mahalle ve mezra yolumuz kapalıydı. Sabah saatlerinde kriz merkezimizin verdiği bilgi doğrultusunda yürütülen çalışmalarla bu sayıyı 56'ya indirdik."Sürüyol Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Almaç ise karla mücadele ekiplerinin sabah saatlerinde yolları temizleyerek trafiğe açtığını ifade ederek, "Muradiye ilçesine 70 kilometre uzaklıktaki mahallemiz yüksek rakımda olduğu için yoğun kar yağışı ve tipi yaşanıyor. Mahallemizde taşımalı eğitim alan öğrencilerimiz var. Mağduriyet yaşamamamız noktasında şu ana kadar ekiplerce çok büyük emek sarf edildi." ifadelerini kullandı.Akçaçay Mahallesi'nde yaşayan Osman Sayak ise "Daha önce yollarımız günlerce kapalı kalıyordu. Çok zorluk çekiyorduk. Şimdi karın yağması ile telefon açtığımızda ekipler gelip yolumuzu açıyor." açıklamasında bulundu.