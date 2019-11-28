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Van'da karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte dün gece etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 3 mahalle ve 4 mezra yolunu ulaşıma açtı.

28.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:39Van'da karla mücadele çalışması
Büyükşehir Belediyesi, kentte dün gece etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 3 mahalle ve 4 mezra yolunu ulaşıma açtı.

Sabahın erken saatlerinde karla mücadele çalışması başlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Bahçesaray ilçesi İmamlı ve Garip mahalle yolları ile Özbeyli mezra yolunu trafiğe açtı. Ayrıca Çatak ilçesi Uzuntekne Mahallesi ile İçinli ve Yeniköy mezra yollarını da yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Çatakdibi Mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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