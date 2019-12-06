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Van'da karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerde etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.

06.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:38Van'da karla mücadele çalışması
Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerde etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçerek, ilçesi Emek, Üç Evler, Yücelen, Kandil ve bağlı mezralar, Tuşba ilçesi Pirgarip grup yolu ile Saray ilçesi Deniz Yüzgeç Karakolu yolunda karla mücadele çalışması yaptı.

Kar yağışı nedeniyle yolları kapanan Çaldıran ilçesi Çayırlı, Akbaşak ve Sağmalı mahalle yolları, Özalp ilçesi Çubuklu ve Şehittepe mahalle yolları ile Muradiye ilçesi Çakmak Mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca olası buzlanma ve don olaylarına karşı da gerekli tedbirler alındı. - VAN

Kandil Dağı, Çaldıran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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