Haberler » Güncel » Van'da karla mücadele çalışması - Haber

Van'da karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışının ardından kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

13.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:42Van'da karla mücadele çalışması
Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışının ardından kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, 15 şantiyede 30 ekiple vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. Kar yağışının belli aralıklarla devam etmesine rağmen gece saatlerinde yol açma çalışmalarına başlayan ekipler; zorlu coğrafya, tipi ve fırtınaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı sonrası yollarda mahsur kalan vatandaşların da yardımına koşan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçları saplandıkları yerden kurtardı. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28  Almanya Dışişleri Bakanı: "Uluslararası güçler çekilirse Irak teröre verimli bir zemine dönüşür" - Haber
17:28  Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu - Haber
17:28  Muş'ta fotoğraf sergisi açıldı - Haber
17:22  Battalgazi muhtarlarıyla toplantı düzenlendi - Haber
17:21  İdlib'e yardım toplandı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13.01.2020 17:28:32