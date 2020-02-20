Van'da, karla mücadele değerlendirme toplantısı

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında karla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı. Bilmez, "Kentimiz şubat ayını kar ve soğukların yaşandığı ay olarak geçirdi. Okullarımızda yollarda sıkıntıların yaşanmaması adına, kent merkezi ve ilçelerimiz de okullarımızı yaklaşık 1 hafta boyunca tatil ettik. Yine hava şartlarının uygun olmadığı zamanlarda da lokal olarak okulları tatil edeceğiz" dedi.

Kentte otelde düzenlenen toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Tuşba ve Edremit Belediye Başkanları ile kurum amirleri katıldı. Karla mücadele çalışmalarının ve bugüne kadar yürütülen faaliyetlerin genel değerlendirmesinin ele alındığı toplantıda konuşan Vali Bilmez, her kurum ve personelin fedakarca çalıştığını söyledi.

'TEHLİKELERİN ÖNÜNE GEÇTİK'

"Kentimiz yaklaşık 26 yıl sonra ilk defa bu kadar çetin geçen bir kış yaşadı" diyen Vali Bilmez, "Şehir merkezimizde yaklaşık 1 metre kar kalınlığı bulunurken yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerimizde bu rakam 3 metrelere kadar çıktı. Biz kar yağışının hemen ardından bir kriz masası kurduk. ve bu şekilde doğru adımlarla karla mücadelemizi sürdürdük. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm kurumlarımız üzerine düşen görevi yerine getirdi. ve aldığımız doğru kararlar ve tedbirler daha büyük sıkıntıların yaşanmasının önüne geçti. Zaman zaman belli yolları can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapattık. Bu şekilde de bazı tehlikelerin önüne geçmiş olduk. Bu süreçte bizi eleştirenlerde oldu. Ancak taktir eden, gece gündüz çalışan personelimize destek verenler de oldu. Ben buradan bir de bize yardımcı olan esnafımızı da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Bilmez, yoğun kar yağışına rağmen metrelerce karı açıp doğru zamanda vatandaşın yanında olduklarını belirterek, "Bize gelen her bilgiyi ciddiyetle takip ettik. Bunun yanı sıra bazı vatandaşlar da yollarını açtırmak için hastalarının olduğu yönünde asılsız ihbarlarda bulundu. Bizlerde bu ihbarların tümünü 112'den teyit ettikten sonra müdahale ettik. Birçok hastayı, hamile kadını çok şükür bir sıkıntı yaşamadan hastanelere ulaştırdık. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığımıza ait helikopterler yolu kapalı olan yerleşim yerlerinden hastaları kurtarıp sağlık merkezlerine ulaştırdık. Kentimiz şubat ayını kar ve soğukların yaşandığı bir ay olarak geçirdi. Biz de okullarımızda okul yollarında sıkıntıların yaşanmaması adına, kent merkezi ve ilçelerimiz de okullarımızı yaklaşık 1 hafta boyunca tatil ettik. Yine hava şartlarının uygun olmadığı zamanlarda da lokal olarak okulları tatil edeceğiz" dedi.

Bahçesaray ilçesinde de çok acı olay yaşadıklarını belirten Vali Bilmez, "Çığ olayında şehit olan vatandaşlarımız içinde mevlit okutturacağız. Allah bir kez daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

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