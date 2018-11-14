Van'da "Karla Mücadele" Toplantısı

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14

Van'da "kışa hazırlık ve karla mücadele" toplantısı yapıldı.Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu başkanlığında Valilik salonunda yapılan toplantıda, karla mücadelenin başarılı şekilde yürütülebilmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.Toplantı öncesi konuşan Vali Zorluoğlu, İçişleri Bakanlığınca kış mevsimi öncesi bir genelge yayınladığını ve bu kapsamda kış mevsiminde can ve mal güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirleri müzakere etmek için bir araya geldiklerini söyledi.Toplantıya ilgili kurum ve kuruluşlarının da katıldığını anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:"Van bir kış memleketidir. Her ne kadar geçtiğimiz yıl kar yağışı bakımından istisnai bir yıl olsa da ortalama bakıldığında Van şehri çok karın yağdığı, kışın çetin geçtiği bir şehirdir. O bakımından bütün kurumlarımızın henüz kar yağmadan tedbirleri alması lazım. Kurumlarımızda geçtiğimiz yıllardan bir tecrübe, bir birikim var. Yine de çok önemli bir konu. Çok farklı boyutları olması hasebiyle böyle bir toplantı gerçekleştirdik. Aldığınız tedbirleri dinleyeceğim. Bir de ilave olarak neler yapabileceklerimizi konuşacağız. Temennimiz bu kış sezonunu önemli bir sıkıntı, bir sorun yaşatmadan sona ermesi ve kurumlarımızı bu süreç içerisinde kendilerine düşen vazifeleri layıkıyla yerine getirmeleridir."Toplantı, araçlara kış lastiği takma zorunluluğu, kurumların kış mevsimine yönelik tedbirleri, araç, gereç ve personel hazırlıklarına ilişkin bilgilendirmeleri içeren sunumların yapılmasının ardından sona erdi.Toplantıya, Vali Yardımcıları Sinan Aslan ve Faruk Bülent Baygüven, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, Şoförler Odası, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri katıldı.