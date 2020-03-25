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Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı

Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

25.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:57
Van 'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı
VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Güveçli Mahallesi'nde iki aile arasında daha önceden yaşanan bir husumet dolayısıyla sabah saatlerinde kavga çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Çıkan kavgada 3 vatandaşımız yaşamını yitirirken, 8 vatandaşımız da yaralandı. Olay sonrası yaralı vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilirken, jandarma ve polis olay mahallinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı" denildi. Van’da kavga: 3 ölü, 8 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: kavga, Tuşba, Van, 3. Sayfa

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Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı

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