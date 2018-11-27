Van'da keçi kurtarma operasyonu

27 Kasım 2018 Salı 18:22



27 Kasım 2018 Salı 18:22

Van'da keçi kurtarma operasyonuVAN - Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Erek Dağı'nın kayalık bölgesinde mahsur kalan 3 keçi başarılı bir şekilde kurtarıldı. Olay, Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Sarmaç Mahallesi kırsalında meydana geldi. Sabah saatlerinde Erek Dağı civarında küçükbaş hayvanlarını otlatan besiciler, dağın kayalık bölgesinde 3 keçinin mahsur kaldığını fark etti.Kendi imkanlarıyla mahsur kalan keçileri kurtaramayan besiciler, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, kurtarma operasyonu başlattı. Kayalık bölgeye inen ekipler, keçileri halat yardımıyla mahsur kaldıkları alanda kurtardı. Yaklaşık 2 saat süren ve film sahneleri aratmayan bir çalışma sonucunda keçileri kurtaran ekipler, hayvanları sahibine teslim etti.Besiciler, hayvanları kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti.