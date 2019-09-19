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Van'da kedi kurtarma operasyonu

Van'da kedi kurtarma operasyonu Kedi, sıkıştığı yerden duvara açılan delik sayesinde kurtulduVAN - Van merkez Tuşba ilçesinde iki duvar arasında mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri duvara delik açarak kurtardı.

19.09.2019 10:23
Van'da kedi kurtarma operasyonu
Kedi, sıkıştığı yerden duvara açılan delik sayesinde kurtuldu
VAN - Van merkez Tuşba ilçesinde iki duvar arasında mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri duvara delik açarak kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba İlçesi Altıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin etrafından kedi sesnin geldiğini duyan ev sakinleri, sesin geldiği yeri aradılar. Sesin iki evein arasındaki boşluktan geldiğini tespit eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Dışarıdan kurtarmanın güç olduğuna kanaat getiren iitfaiye ekipleri, duvarın kırılması yönünde ev sahibinden izin istediler. Ev sahibinin olumlu cevap vermesi üzerine itfaiye ekipleri, duvara açtıkları delikten kediyi sıkıştığı yerden kurtardılar. Sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, kendisine verilen suyu içtikten sonra bölgeden ayrıldı.
Van'da kedi kurtarma operasyonu

İtfaiye, Van, Yerel

Kaynak: İHA

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