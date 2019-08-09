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Van'da "Kemerin Ses Getirsin" yarışması

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü trafik güvenliği yarışması başlatıldı.

09.08.2019 12:02 Van'da
Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü trafik güvenliği yarışması başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" kampanyasının startı verildi.
Bu kapsamda, İl Jandarma Trafik Timleri, kara yolları ve kullanıcılarının güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarda trafik güvenliği bilincinin oluşturulması için "Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü trafik güvenliği yarışması başlattı.
Ekipler, 9-31 Ağustos'ta sürdürülecek kampanya için aileleri ile seyahat eden çocuklara emniyet kemeri takmanın önemiyle ilgili bilgiler aktardı.
Trafik uygulamalarında, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ve ilan panolarında duyurular ile yarışma tanıtıldı.
Yarışma kapsamında 100 çocuğa scooter ve kask hediye edileceği belirtildi.

Jandarma, Van, Güncel

Kaynak: AA

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