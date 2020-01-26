Haberler » Güncel » Van'da kemoterapi alan hastaların yüzü müzikle güldü - Haber

Van'da kemoterapi alan hastaların yüzü müzikle güldü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde kemoterapi alan hastalar için müzik dinletisi sunuldu.

26.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 26.01.2020 11:52Van'da kemoterapi alan hastaların yüzü müzikle güldü
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde kemoterapi alan hastalar için müzik dinletisi sunuldu.
Medikal Onkoloji Ünitesinde tedavi gören hastalara moral vermek isteyen Faslı Muhabbet Müzik Grubu, müzik dinletisiyle hastaların güzel bir gün geçirmesini sağladı.
YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Eğitim Hemşiresi Hatice Kübra Aslan, etkinlik sayesinde hastaların eğlenceli bir gün yaşadığını söyledi.
Etkinliğin hem kemoterapi alan hastalar hem de hasta yakınları için moral olduğunu belirten Aslan, "Bu tür organizasyonlarıyla hastaların moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Hastalar müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. Hastanemizde tedavisi devam eden hastalar için bu tarz etkinlikleri sürekli yapıyoruz." diye konuştu.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06  Yazar İnanç: "İmtihan zamanıdır, yapabildiğiniz kadar yardım yapın"
12:05  AFAD Elazığ ve Malatya valiliklerine 2'şer milyon lira yardım ödeneği gönderdi
12:05  Elazığ'da 6 katlı 2 bloklu binanın çökmeden önceki fotoğrafları
12:03  Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışmalar devam ediyor (5)
12:03  İran, eski abd büyükelçiliğinin avlusunda sembolik mezarlık kurdu
26.01.2020 12:07:21