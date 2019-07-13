13.07.2019 13:32
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Van'da kenevir operasyonu: 6 şahsın bahçesinde 120 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Van'da kenevir operasyonu: 6 şahsın bahçesinde 120 kök kenevir bitkisi ele geçirildiVAN - Van'ın Erciş ilçesinde 6 şahsın bahçesinde yapılan aramada 120 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Van'da kenevir operasyonu: 6 şahsın bahçesinde 120 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 6 şahsın bahçesinde yapılan aramada 120 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 12 Temmuz 2019 günü Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince; Uncular Mahallesi'nde 4, Abdalmezrası Mahallesi'ndeki ise 2 olmak üzere toplam 6 farklı şahsa ait ikamet ve bahçesinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada; 120 kök kenevir bitkisi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet fişek ele geçirilirken, olayla ilgili A.A., S.A. ve O.A. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Van'da kenevir operasyonu: 6 şahsın bahçesinde 120 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Kaynak: İHA
Kenevir, Erciş, Van, 3. Sayfa

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