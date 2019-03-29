Van'da Kış

Van
'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı belirtildi. Başkale
ve Gürpınar
ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, ilçelerde olumsuz hava koşullarının sürdüğü aktarıldı.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada tüm ana yolların ulaşıma açık olduğu bildirildi.
Van, Güncel
Kaynak: AA